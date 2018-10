Mondiali di pizza piccante, il termolese Armando Scalella miglior tecnico in gara

Si è fatto notare a Scalea, in provincia di Cosenza. Al campionato mondiale di pizza piccante che si è svolto il 23 e il 24 ottobre Armando Scalella è stato premiato come miglior tecnico in gara. Il giovane professionista termolese, 21 anni, ha battuto l’agguerrita concorrenza di circa 500 sfidanti provenienti da ogni parte del mondo.

Alla fine lui, affiancato dal maestro Antonio Di Lieto, ha portato in alto il nome del Molise.

Nella competizione Armando ha dimostrato di avere una marcia in più. Si è fatto apprezzare preparando una pizza particolare, che univa i sapori della cucina molisana e quella calabrese. I prodotti artigianali delle due regioni sono stati ‘fusi’ in quello che in gergo si chiama ‘topping’, ossia una farcitura con cui il giovane ha guarnito la sua pizza.

“E’ stata una bella esperienza e una grande soddisfazione rappresentare la mia regione e aver avuto l’onore di essere premiato come miglior professionista a livello tecnico in gara”, dice a Primonumero. “Sono contento di aver sbalordito a Scalea e di aver dimostrato che la professionalità – intesa a 360 gradi – è fondamentale in questo lavoro”.

Un altro risultato importante per la sua carriera professionale, già arricchita da una precedente esperienza con gli chef stellari Carlo Cracco e Heinz Beck.

Armando, che già organizza corsi e fa consulenze, lavora spesso all’estero. Da gennaio, ad esempio, sarà a Londra per iniziare una nuova collaborazione con una scuola.

La prossima gara in cui il 21enne termolese sarà impegnato si svolgerà il 3 dicembre a San Nicandro Garganico. La sua città e il Molise fanno il tifo per lui.