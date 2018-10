Molise senza commissario alla sanità, Toma infuriato col governo: “Vergogna”

Usa parole dure Donato Toma per attaccare il governo, reo di non aver ancora nominato un commissario alla sanità dopo l’avvicendamento fra Paolo Frattura e il nuovo governatore.

““Voglio dire a chi deve operare ‘vergogna’, sono molto contrariato da questa situazione: a fine ottobre scadranno diversi contratti a tempo determinato, non so come potremo andare avanti” ha detto il presidente della Regione, Donato Toma, a margine dell’inaugurazione del nuovo reparto di Oculistica all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Evidente l’amarezza del presidente dopo l’approvazione della norma, da parte del governo Conte, che impedisce a un governatore di essere anche commissario della Sanità.

“Da sei mesi la sanità molisana è senza un commissario – ha rincarato la dose davanti ai giornalisti il numero uno della Regione – stiamo subendo questa situazione ma andiamo avanti sulla nostra strada. L’inaugurazione di questo reparto è un’ulteriore testimonianza della concretezza delle nostre azioni, ma resta il nodo della mancanza del Commissario”. In un’intervista, Toma ha aggiunto di ritenere che “il Molise è ostaggio delle scelte del governo”.