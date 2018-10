Microcamp: la trasmissione radio con i minori stranieri dello Sprar per sfidare i pregiudizi

A Casacalenda approda “Microcamp”: la trasmissione radio con i minori stranieri non accompagnati. Il 4 e 5 ottobre i minori stranieri non accompagnati ospiti del progetto Sprar di Casacalenda, gestito dalla Cooperativa Koinè con il contributo del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e il Comune di Casacalenda, realizzeranno insieme all’associazione francese Radio Activité, (in collaborazione con i minori stranieri ospiti di Campobasso e Ripabottoni, una rappresentanza di studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda e giovani dello stesso territorio), una trasmissione radio in diretta internet.

Radio Activité – i cui membri sono giornalisti e operatori sociali – è una associazione che nasce a Parigi e promuove laboratori di iniziazione alla radio. Il progetto Microcamp è uno dei progetti cuore dell’associazione, la finalità è dare spazio e voce alle persone che sono state obbligate a migrare e a quelle che operano affinchè una vera accoglienza sia messa in atto. Le due giornate di laboratorio renderanno protagonisti e autori i minori stranieri stessi che racconteranno direttamente i loro sogni e desideri, i loro dubbi e le loro domande, impareranno ad intervistarsi, a creare la scaletta del programma, a pensare a un jingle.

“Gli appuntamenti si inseriscono nella nostra attività di sensibilizzazione e animazione territoriale con l’obiettivo di condividere spazi di confronto per la promozione di visioni e valori positivi: lotta alla discriminazione e sfida dei pregiudizi”, spiegano dalla cooperativa Koinè. Già portavoci della Rete Europea EuCan (fondata il 12 aprile 2018 insieme ad enti locali e rappresentanti della società civile di 11 paesi europei), “ intendiamo affrontare il tema dell’hate-speech (incitamento all’odio, intolleranza e discriminazione verso migranti, rifugiati e richiedenti asilo) e l’antiradicalizzazione dei giovani. In nome di tale mission siamo entusiasti di aderire al progetto di Radio Activité a difesa delle differenze, l’integrazione e l’accoglienza”, concludono.

Il laboratorio, gratuito e aperto a tutti, si terrà nella struttura “Casa Giselda”, che ospita il progetto Sprar per i minori stranieri non accompagnati, sita in via Scipione di Blasio 59 a Casacalenda. L’orario è dalle 9.30 alle 18.30.