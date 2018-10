Una piccola industria della produzione di marijuana. È quella che aveva messo in piedi un 19enne a Campochiaro, scoperto e arrestato questa mattina 13 ottobre dai Carabinieri con l’accusa di coltivazione di cannabis e detenzione di marijuana per spaccio.

Sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bojano, nel corso di mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, a trovare quella serra nascosta.

I militari hanno saputo di una possibile attività di spaccio nel comune di Campochiaro e sono intervenuti con una perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane, trovando una vera e propria serra “fai da te” per la coltivazione di cannabis indica, con relativi impianti di areazione, sistemi di illuminazione per favorire la crescita delle piante, timer per la temporizzazione, deumidificatore, ventilatore e fertilizzanti.

Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria sono state rinvenute 2 piante di cannabis indica, parzialmente essiccate, nonché 10 grammi di marijuana già pronta per essere destinata allo spaccio.

La droga sarà analizzata dal Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia per appurare il numero delle dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente sequestrata.

Il 19enne, dopo le formalità di rito, e su disposizione del Giudice per le indagini preliminari di Campobasso, è stato arrestato e si trova attualmente ai domiciliari. Per le forze dell’ordine si tratta di un altro successo operativo nelle attività di contrasto messe in campo dagli uomini dell’Arma per reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area matesina.