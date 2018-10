Maltempo anche giovedì su Nordovest, Toscana e Sardegna, annunciano da meteoinmolise.com. Poi miglioramento delle condizioni meteo su tutta l’Italia. Le previsioni del tempo vanno verso un fine settimana più mite e stabile. Temperature oltre la media, quasi caldo in pianura per questo secondo fine settimana del mese.

La perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale nelle prossime ore si farà strada verso l’Italia ma verrà anche bloccata dall’alta pressione sui Balcani. È previsto maltempo con forti piogge tra Nordovest e Toscana, con particolare attenzione a Piemonte e Liguria nella giornata di giovedì. Proprio la lentezza della perturbazione potrà favorire piogge intense e persistenti in particolare su Piemonte, Valle d’Aosta orientale, Liguria e Toscana. Sempre giovedì rovesci e temporali sono attesi anche nel Lazio, residui fenomeni sulla Sardegna che si lascia alle spalle una pesante ondata di maltempo. Sul resto d’Italia i fenomeni saranno scarsi o del tutto assenti con qualche pioggia su Lombardia, Emilia, Umbria, Sicilia, appena lambito il Veneto occidentale e il Trentino. Dettagli sul sito.

Venerdì le isole maggiori potranno essere interessate da residui rovesci o temporali, altrove soleggiato o variabile ma in prevalenza asciutto. Nel fine settimana tempo in prevalenza stabile a parte ancora locali piogge su estremo Sud e Isole. Tendenza ad aumento delle nubi sul Nordovest.

Temperature sempre ben oltre le medie del periodo per venti dai quadranti meridionali e per il richiamo stabilizzante di alta pressione dovuta alla perturbazione ad ovest. Un calo termico solo su Nordovest e Toscana per l’arrivo delle piogge. Altrove valori ancora ben oltre i 20°C che rendono questo frangente di ottobre molto gradevole

Giovedì: al mattino tempo stabile con velature per nubi alte e stratiformi. Al primo pomeriggio addensamenti nuvolosi più consistenti su Matese e Alto Molise in trasferimento su Monti dei Frentani e Basso Molise ma senza rischio di fenomeni. Serata stabile e mite. Temperature molto miti, quasi caldo in pianura. Le temperature massime saliranno fino a 25 gradi in Basso Molise, fino a 23 gradi a Campobasso e Isernia, fino a 15 gradi a Campitello Matese. Venti moderati da est sulla costa al pomeriggio, deboli di direzione variabile all’interno.

Venerdì: bella giornata di sole. Mattina stabile e soleggiata a parte qualche velatura. Al pomeriggio non cambia la situazione meteo a parte qualche nuvola in più. Serata stabile e stellata. Umidità al mattino e possibili banchi di nebbia nelle vallate interne. Temperature senza variazioni importanti e massime tra 21 e 24 gradi. Venti deboli da nord-est.

Sabato: altra giornata contraddistinta dal bel tempo. Mattinata e pomeriggio soleggiati se si esclude qualche modesta velatura. Serata stellata. Temperature molto gradevoli e ovunque sopra i 20 gradi di giorno. Al mattino aria più frizzante e umida. Venti deboli dai quadranti orientali.

Domenica: mattinata stabile e soleggiata. Pomeriggio per lo più soleggiato a parte qualche nuvola di passaggio. Serata dal cielo sereno. Temperature senza variazioni di rilievo. Mari calmi, venti deboli.