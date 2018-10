Proseguono gli effetti della perturbazione proveniente dall’atlantico che in questo fine settimana sta provocando cali di temperatura, forte instabilità e venti forti nelle zone costiere. Per questo il servizio di protezione civile della Regione Molise ha inteso avvisare del proseguo della fase di allerta meteo su tutto il territorio.

Sulla base delle previsioni disponibili è stato emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra quello diffuso venerdì. Nello specifico si prevede un’allerta gialla per la costa, con l’intensificarsi di venti e del moto ondoso che proseguirà per tutta la giornata di domenica 28 ottobre e per le prossime 24 ore ed una arancione per le zone interne, con possibilità di precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco.