Meteo, allerta arancione sulla Regione: si prevedono temporali intensi e vento forte

La sezione della Protezione Civile della Regione Molise ha diramato un bollettino meteo di allerta di livello arancione.

Dalla serata di oggi, domenica 22 ottobre e per le successive 24-36 ore si prevedono sulla regione precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre è prevista una criticità idrogeologica per i temporali e per il moto ondoso sulle zone B e C, ovvero “Frentani – Sannio – Matese, Litoranea”.

E’ stata quindi attivata una fase operativa regionale di attenzione per i fenomeni localizzati che prevedono: erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni limitate; ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc); scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; danni localizzati a strutture leggere, occupazione dei piani viari da strutture leggere o oggetti instabili.

A ciò si aggiungono poi mareggiate sulla costa con disservizi e pericolo per le strutture poco stabili sulla costa e difficoltà nella navigazione, specie sotto costa.

Si raccomanda perciò la prudenza per tutta la durata dell’allerta arancione.