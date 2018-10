Meno soldi ai giornali, Consiglio vota ordine del giorno. M5S: “Atto inutile, riforma già prevista”

Il Consiglio regionale ha discusso e votato un ordine del giorno presentato da Antonio Tedeschi e relativo ai fondi pubblici per l’editoria: atto portato in aula dalla maggioranza dopo tre giorni di dibattito seguiti alle dichiarazioni del consigliere Andrea Greco (M5S) e relative al progressivo taglio dei finanziamenti alla stampa.

Per i 5 Stelle quella di oggi è stata “una perdita di tempo giacché riforma è già prevista in legge di Bilancio. Nonostante la vulgata – questa la replica del Movimento – non abbiamo alcuna intenzione di chiudere i media regionali, ma rompere il sistema su cui si reggono i grandi giornali, quello che ha visto la politica regalare soldi serviti solo a finanziare editori, a sanare bilanci, a fare utili. Sostenere il pluralismo dell’informazione non significa sostenere gli editori, quelli che impongono la linea editoriale, che non versano contributi Inpgi o che fanno contratti capestro. È lo stesso sistema per cui tanti giornalisti, giovani e meno giovani, sono sottopagati nonostante un lavoro quotidiano di ore e ore o che ricevono pagamenti a singhiozzo. Il MoVimento 5 Stelle vuole tutelare loro e i cittadini, anche perché sostenere il pluralismo dell’informazione significa sostenere la libera circolazione e il libero accesso a contenuti, verità, fatti. Significa sostenere quel diritto, costituzionalmente garantito, di informare ed essere informati. Invece anche oggi abbiamo discusso nel nulla”.

L’odg votato a maggioranza (centrodestra e Pd) “impegna la giunta e il suo presidente a fare i voti al governo e al parlamento affinché si procede alla modifica e/o integrazione della iniqua norma inerente l’azzeramento di contributi alla stampa promuovendo la correzione anche a tutela dell’occupazione nel settore; e che si proceda ai rimedi del caso, coinvolgendo la conferenza Stato-Regioni per rimuovere l’attuale previsione normativa”.

il Movimento 5 Stelle in segno di protesta è uscito dall’aula con buona pace del presidente Toma il quale li ha ironicamente ringraziati “perché in questo modo si rimarca la differenza tra chi sa confrontarsi e chi non partecipa al dibattito dopo averlo acceso”.