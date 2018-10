Maria diventa maggiorenne

Sei nata che eravamo giovani e ora sei qui coi tuoi 18 anni a ricordarci che siamo cresciuti assieme a te. Abbiamo vissuto con te le tue gioie, abbiamo esultato per le tue nuove piccole e grandi esperienze e ci siamo preoccupati per i tuoi improvvisi sbalzi di umore: abbiamo cercato di esserti vicino sempre …anche quando magari ci allontanavi perché quando si cresce – si sa – a mamma e papà non bisogna essere troppo legati.

Quando sei nata non abbiamo smesso di sorridere per giorni e anche oggi ti guardiamo e iniziamo a sorridere, felici della piccola donna che sei diventata ed entusiasti per il tuo futuro, curiosi di scoprire quello che farai, i sogni che vorrai realizzare e i traguardi che vorrai raggiungere. Oggi che compi i tuoi primi 18 anni – perché sì ne compirai altri 18, 18 e 18 ancora – ci porti lontano coi ricordi e ci fai volare alla nostra giovinezza, quando alle prime armi abbiamo avuto il regalo più bello : TU

Tanti Auguriiiiiii amore nostro dai tuoi 4 genitori ❤️