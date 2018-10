Le bellezze e le peculiarità della cittadina bassomolisana, con il suo territorio prettamente pianeggiante con affaccio sul mare, sono al centro della puntata del canale Sky ‘Marcopolo’, dedicato ai viaggi, all’avventura ed ai luoghi più affascinanti in Italia e nel mondo. Attraverso immagini suggestive, racconti, scorci inediti e pieni di fascino, la giornalista Erika Mariniello racconterà il viaggio alla scoperta di Termoli.

Partendo dal Borgo Antico, capitanato dal Castello Svevo che svetta impettito a guardia della città, affacciato sul mare cristallino, la troupe ha attraversato le vie del Paese Vecchio, toccando con mano la storia che ha permesso a questo piccolo paese di pescatori di reinventarsi e divenire meta turistica dell’Adriatico. Tra antiche vie, tra cui la ‘rejiecelle’ che con i suoi 41 centimetri si era guadagnato il titolo di vico più stretto d’Europa, diventando attrazione per numerosi turisti, piccole botteghe, autenticità e buon cibo, l’equipe di Sky ha vissuto un’esperienza di verace termolesità.

Il tutto condito da una passeggiata lungo le stradine, visitando le caratteristiche piazzette del centro e del Borgo, senza tralasciare i due simboli che meglio rappresentano le cartoline termolesi: il Castello Svevo, con la sua architettura semplice, le sue fondamenta solide in pietra calcarea ed arenaria, fulcro centrale di un intero sistema difensivo basato su mura robuste che abbracciano la vecchia città. La Cattedrale di Santa Maria della Purificazione, con il suo inconfondibile stile romanico pugliese e che, al suo interno, custodisce i corpi dei Santi Patroni Basso e Timoteo.

Grazie alla sapiente guida di Oscar De Lena ed alla disponibilità del suo Archeoclub, la giornalista e documentarista Erika Mariniello ha vissuto in prima persona il passato di Termoli, attraverso il racconto degli episodi più importanti della millenaria storia della città: un ciclo di visite che hanno ripercorso le tappe fondamentali della nascita e dello sviluppo del nostro magnifico territorio.

Una bella occasione per Termoli di mettersi in mostra nel palinsesto nazionale ed internazionale, tra incontri ricchi di emozioni, suggestione e momenti da ricordare. Il documentario, girato lo scorso 27 settembre sarà trasmesso sul canale 222 del digitale terrestre e 810 di Sky giovedì 25 ottobre alle 20.20 ed in replica il 26 ottobre alle 13.10 ed il 27 ottobre alle 7.50.