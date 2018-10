Il coraggio e la forza delle madri nel periodo della guerra ed in quello post bellico sono il volano su cui si basa il racconto autobiografico di Fabrizio Di Lalla dal titolo ‘Un mondo a parte’. Il volume è stato presentato dallo stesso autore venerdì 19 ottobre nella sala convegni della Fondazione Scolastica “Caradonio – Di Blasio” di Casacalenda.

Dopo i saluti istituzionali della Presidente della fondazione Rosa Marcogliese, del sindaco di Casacalenda Michele Giambarba e del dirigente scolastico Antonio Vesce, l’ingegnere Antonio Vincelli, cultore della storia e delle tradizioni locali, ha fatto rivivere le pagine più belle del libro dell’amico d’infanzia Fabrizio Di Lalla.

L’opera è divisa in due parti: la prima racconta l’infanzia a Casacalenda dello scrittore ed affronta la dura quotidianità della guerra e del primo dopoguerra; la seconda va dal periodo romano fino al termine del decennio successivo, con i suoi connotati di durezza e la voglia di fare. Il testo è preceduto da un prologo dedicata alla madre dell’autore, una donna coraggiosa vissuta nel periodo della guerra ed in quello post bellico. In seguito vengono descritti gli assetti più caratteristici nei viaggi nella terra natale, raffrontandola con la realtà attuale.

“Una mattinata molto interessante, educativa – ha affermato Rosa Marcogliese Presidente della Fondazione – un libro da leggere tutto d’un fiato nei suoi cinquanta racconti brevi, in cui una realtà, a volte drammatica, è narrata con lievità attraverso i ricordi di quando Fabrizio Di Lalla era bambino. Sono contenta soprattutto per i ragazzi delle nostre Scuole presenti, una bella lezione per loro. Sia l’ing. Vincelli che il dott. Di Lalla sono riusciti a farci viaggiare nel tempo e a riportarci indietro nella storia.”