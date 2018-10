Lupi e veleni, il club blinda mister e direttore tecnico. E dalla Juventus arriva l’under Merio

Forse la rabbiosa contestazione dei supporters rossoblù non se l’aspettava: fischi, insulti e richieste di dimissioni hanno travolto la società del Campobasso dopo la batosta casalinga (0-3) contro il Forlì. E probabilmente non ci avrà dormito la notte. Ecco perchè il giorno dopo la partita dei veleni il presidente del Campobasso calcio Nicola Circelli, invece di avere un confronto con stampa e tifosi (che ad esempio hanno chiesto il ritorno in panchina di Antonio Minadeo), va negli studi di Telemolise per provare a stemperare un clima già bollente.

“Bisogna avere pazienza con questa nuova squadra e questa nuova società”, è il primo aspetto che puntualizza. Poi ricorda “da dove siamo partiti: abbiamo rilevato la società a tre ore dal fallimento e questo bisogna sempre ricordarlo. Abbiamo organizzato una società strutturata come quelle di serie A, dal punto di vista della gestione fino alla comunicazione”. Insomma, se il Campobasso non è fallito e disputa il campionato di serie D il merito è della società targata Circelli. Ed è vero. Ma al tempo stesso – aggiungiamo noi – Campobasso non può esporsi a figuracce.

Circelli mostra di essere comprensivo con i tifosi: “Posso capire la loro amarezza”, ma al tempo stesso “non dimentichiamo da dove siamo partiti”. Dunque, “come è stata data fiducia alla società e alle persone che la società ha scelta. Noi crediamo nell’allenatore Bruno Mandragora e nel direttore tecnico Luigi Mandragora. Ci segue il calcio, sa che ci possono essere dei periodi negativi. Noi lo stiamo attraversando ora. Forse qualcuno dei calciatori ha sottovalutato la piazza, che Campobasso è il secondo stadio della serie D. Chiedo ai tifosi di avere pazienza – insiste Circelli – mancano 34 partite e non credo che c’è bisogno di fomentare questa polemica alla quarta giornata di campionato”.

Intanto, la società del presidente Circelli e Mario Gesuè ha stretto, nella giornata di oggi (1 ottobre), l’accordo con il centrocampista Leonardo Merio, giovane talento del calcio italiano.

Classe 1999, Merio vanta diverse presenze non solo con la Juventus Primavera, con la quale ha giocato competizioni importanti come il torneo di Viareggio e la Youth League, ma ha anche vestito la maglia azzurra della nazionale under 17 e under 18. Per lui si contano anche tre convocazioni nella Uefa Champions League.Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri lo ha voluto in squadra anche nella partita Barcellona – Juventus del 12 settembre 2017.

Dopo 6 anni consecutivi con la maglia della Vecchia Signora Leonardo Merio adesso abbraccia i colori rossoblù del Campobasso.