Lupi, arrivano un altro difensore e una punta: firmano Kevin Magri e Pietro Cogliati

Dopo i due talentuosi ex Juventus Leonardo Merio e Alberto Di Pierri, entrambi classe ’99, il Campobasso calcio ufficializza altri due acquisti. Il primo è arriva dal Monza: è il classe ’92 scuola Milan, Pietro Cogliati, in foto con il presidente Nicola Circelli. Seconda punta, ambidestro, ha sempre giocato in serie C, 138 le sue presenze sui campi di Giana Erminio, Pavia, Vibonese, Feralpisalò e Tritium.

E’ il terzo rinforzo che la società rossoblù ha ufficializzato negli ultimi giorni, dopo la sconfitta al Selvapiana contro il Forlì e un avvio di campionato deludente: finora la squadra di Mandragora ha conquistato una sola vittoria – contro il Francavilla – e ha in classifica un solo punto (partiva da -2 a causa della penalizzazione).

Intorno alle 15 è stata ufficializzata pure la firma del forte difensore campobassano ex Chievo Kevin Magri.

“Il Campobasso – si legge nella nota diramata dalla società riporta a casa un giovane campione della nostra città. Kevin Magri, difensore nato a Campobasso nel ’95, ha trovato l’accordo che lo legherà ai lupi per la stagione in corso. Vincitore di un campionato italiano giovanile con il Chievo Verona, Magri ha già collezionato 36 presenze in serie C. Lumezzane, Reggina, Paganese, Taranto e Vicenza le maglie vestite dal 2014 ad oggi, giorno in cui Kevin comincerà a scrivere la sua storia con i colori della sua Campobasso sul petto”.

Due acquisti importanti che saranno a disposizione di mister Mandragora per la trasferta di Jesi.