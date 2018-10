Una foto che sta facendo il giro dei social. Indignazione, stupore, amarezza, in qualche caso rabbia, sono i sentimenti che suscita. È l’immagine di come è ridotto lo stadio ‘Vincenzo De Santis’ di Montenero di Bisaccia dopo due anni e mezzo di mancata manutenzione e nessun utilizzo. Una giungla al posto del manto erboso che una volta ospitava gli incontri di serie D. Sparito il calcio che conta, anzi scomparso quasi del tutto il pallone dal paese, anche lo stadio è stato tralasciato. Ma la bella notizia è che fra pochi mesi l’impianto verrà totalmente rinnovato, con erba artificiale, nuova pista d’atletica e altri accorgimenti.

Perché quello di oggi, reso pubblico da una foto che si è diffusa rapidamente su Facebook e Whatsapp di molti basso molisani, non solo monteneresi, è uno ‘spettacolo’ che fa male al cuore. Duole infatti constatare che una struttura pubblica come quella sia diventata un enorme groviglio di arbusti e vegetazione incolta alta alcuni metri.

Alla fine della stagione agonistica 2015/2016 infatti, con il fallimento della società Calcio Montenero, lo stadio restò chiuso. Il Comune, consapevole delle difficoltà nella manutenzione di un manto erboso che aveva bisogno di interventi consistenti, pensò di realizzare un rinnovamento sostanziale dell’intera struttura.

Vennero quindi stanziati 450mila euro grazie all’accensione di un mutuo. Tuttavia ci si rese conto che non erano abbastanza per una ristrutturazione completa. Quindi il Comune partecipò con successo ai bandi della Regione Molise dedicati agli impianti sportivi. Per il “De Santis” di Montenero sono stati stanziati 600mila euro regionali, che assieme ai 450mila euro comunali fanno un totale di un milione e 50mila euro.

Da qui il progetto definitivo e il bando che è stato già redatto e pubblicato dall’Unione dei Comuni. Il 12 novembre prossimo scadono i termini per presentare l’offerta. I lavori avranno un importo totale di 894mila euro e prevedono, fra le altre cose, la sistemazione di un manto in erba sintetica di ultima generazione, delle nuove torri faro, una pista d’atletica e altri interventi migliorativi (qui uno stralcio).

“Contiamo di fare l’aggiudicazione entro fine 2018 – riferisce il sindaco Nicola Travaglini -. Senza intralci, in 4 o 5 mesi i lavori saranno conclusi e lo stadio dovrebbe essere pronto prima dell’estate”. Il primo cittadino replica alle accuse piovutegli addosso sui social. “Per lo più da gente che ha affossato il calcio a Montenero” dice.

Nel merito, spiega perché il Comune ha scelto di non curare il prato dalla primavera 2016. “La manutenzione negli anni non è stata fatta perché avevamo già progettato di ristrutturare lo stadio. Il bando scade a novembre, ma non è una cosa che si fa in due giorni. Ci sono voluti due anni di lavoro per il progetto e per ottenere i finanziamenti regionali”.