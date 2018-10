L’enogastronomia molisana a Parigi, Cavaliere: “I nostri prodotti alla fiera più importante”

Molise in prima linea al ‘Sial 2018’, una delle più importanti manifestazioni fieristiche a carattere internazionale, dedicate interamente al cibo, in programma Parigi dal 21 al 25 ottobre.

Tra i 7mila espositori, provenienti da 109 Paesi e in rappresentanza di ben 21 settori dell’agroalimentare, presenti anche diverse aziende locali che condivideranno uno stand istituzionale, allestito dall’Arsarp nella ‘Hall 1 – Area 1G030’ del Parco delle esposizioni della capitale francese.

Si tratta di Maresa (conserve alimentari e olio biologico), Le Ife, Sapori di bosco molisani e Centro Tartufi (tartufo fresco, trasformato, e prodotti a base di tartufo), i vini di Vinicola Flocco e dell’azienda agricola l’Arco antico, Fonte Santa Maria (vari prodotti rigorosamente bio come olio, legumi, cereali e farine) e infine Molise Extra, ovvero un’associazione no profit che raggruppa sette prodotti di olio extravergine di oliva Dop.

Il tutto nell’ambito del progetto ‘Promozione Molise’, finanziato dal Psr Molise 2014/2020.

“La partecipazione a eventi di tale rilievo – spiega l’assessore Nicola Cavaliere – è un punto di partenza essenziale per promuovere verso un pubblico sempre più ampio le nostre ricchezze. Come ho già sottolineato in occasione dell’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, ciò rientra in una programmazione attenta e di certo non casuale, valutando insieme alla struttura e alle aziende le manifestazioni che possono valorizzare al meglio il nostro agroalimentare e gli investimenti che possono davvero consentirci di fare il fatidico salto di qualità”.

“Quella di Parigi – aggiunge – è sicuramente una delle fiere più prestigiose e sono sicuro che i nostri prodotti, tutti di altissimo livello, saranno degni ambasciatori del ‘made in Molise’ e capaci di ottenere ottimi risultati e riscontri concreti in termini economici e a vantaggio dell’intera filiera locale”.