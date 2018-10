Le porte aperte non bastano, per i pendolari Fiat ora l’autobus col vetro rotto

Non bastavano le gomme lisce, i sedili che perdono pezzi, i finestrini che non si aprono e le porte che non si chiudono. Adesso per i pendolari che da Petacciato raggiungono quotidianamente il Nucleo industriale di Termoli con gli autobus dell’Atm c’è la novità del pullman col vetro rotto.

Solo scheggiato ribattere qualcuno, ma il danno sul parabrezza è evidente, come mostra la foto qui pubblicata, scattata da un viaggiatore sulla tangenziale ieri 10 ottobre. Se sia pericoloso o meno non si sa, quel che è certo è che i lavoratori Fiat che affollano i pullman non ne possono più. “Davvero degradante viaggiare su questi mezzi, ogni giorno c’è n’è una nuova” lamentano davanti all’ennesimo episodio i pendolari della tratta Petacciato-zona industriale di Termoli.

Chiedono provvedimenti all’Atm, alla Regione e si rivolgono alle forze dell’ordine. “Intervenite prima che accada qualcosa di serio”.