Lavori pubblici (senza gara) all’impresa di famiglia del consigliere leghista Pascale

Il Comune di Campobasso ha affidato direttamente all’impresa di Libero Pascale i lavori di completamento del percorso pedonale che unisce via Carducci a via Ungaretti. La ditta a cui l’Amministrazione di centrosinistra si è rivolta è quella del padre del consigliere comunale di opposizione da poco passato con la Lega di Salvini, Alessandro Pascale.

L’appalto, per poco meno di 50 mila euro (euro 48.575,68), prevede che l’impresa completi “l’asse pedonale attrezzato fino all’intersezione con la sottostante via Ungaretti” e realizzi inoltre “tre ulteriori piazzole attrezzate come quelle esistenti” così leggiamo nella determina dirigenziale 2781 del 12 ottobre scorso pubblicata sul sito del Comune.

Quell’area verde che si trova nel quartiere di Vazzieri è stata già interessata in passato da lavori rimasti a metà fino a quando non sono state reperite risorse ulteriori in Bilancio. L’accesso al piccolo parco di quartiere è consentito da via Carducci tramite una scala metallica che porta ai percorsi pedonali dove c’è una fontana ornamentale, pali della luce e un impianto di irrigazione per le piante ornamentali e il prato.

La stima fatta dal Comune per l’ulteriore intervento era di quasi 45 mila euro. Tra gli operatori economici interpellati (affidamento diretto, una procedura più snella rispetto al bando di gara adottata quando si tratta di lavori di piccola entità) è stata scelta la ditta Pascale perché ha offerto un prezzo più basso (euro 39.816,14 più iva). “La stessa ditta inoltre – questo scrive la dirigente Giovanna Iannelli – possiede professionalità, affidabilità e competenza, riscontrati in occasione di precedenti interventi manutentivi affidati da questa amministrazione, avendo soddisfatto pienamente e puntualmente le aspettative della stessa ed in particolare proprio per la realizzazione del primo tronco di pavimentazione sulla medesima area comunale”.

Nessun conflitto, insomma, e assolutamente nulla di poco trasparente: il consigliere comunale Alessandro Pascale non c’entra nulla con le società di suo padre, come disse proprio a Primonumero in relazione a un altro business (quello sull’accoglienza) che vide la ditta di famiglia coinvolta in una polemica dopo il suo passaggio tra le fila leghista. Lui – disse sempre in quell’occasione e con una certa sicumera – fa “l’immobiliarista al mare”.