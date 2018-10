Lavori alla rete idrica, centro storico senza acqua lunedì 22 ottobre

Mancherà l’acqua in parte del centro storico lunedì 22 ottobre. Il Comune di Campobasso ha reso noto che saranno effettuati i lavori per riparare una presa di allaccio della rete idrica che si trova tra via Cannavina e Fondaco della Farina.

L’intervento inizierà dalle 8:30 di lunedì quando sarà temporaneamente interrotto il flusso idrico delle utenze vicine all’area.

“Il ripristino dell’erogazione idrica – riferiscono ancora dal Municipio – avverrà presumibilmente entro tarda mattinata dello stesso giorno salvo imprevisti”.