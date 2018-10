Si chiama ‘I am FCA – Innovation Award Millennials’ ed è il concorso promosso annualmente dal gruppo torinese della Fiat Chrysler, leader nel settore delle automobili. Il contest è dedicato agli studenti dei corsi triennali e magistrali iscritti ad una delle sei università di economia dell’Italia centro meridionale, che ha l’obiettivo di raccogliere idee innovative sull’auto del futuro vista dai millennials (la generazione nata tra il 1980 ed il 2000 che hanno spiccate doti e dimestichezza con la tecnologia digitale).

Tra queste c’è anche l’Università degli studi del Molise che, grazie agli oltre 100 studenti partecipanti al concorso, ha sfornato ben due vincitrici: Giada Nugnes e Valeria Urciuoli che si aggiudica il secondo premio, un riconoscimento da parte dell’azienda FCA.

Tra gli oltre mille partecipanti iscritti in tutto il centro-sud Italia, ne sono stati selezionati solo 6 che, sfidando il futuro, hanno immaginato l’auto del domani in tutti i suoi particolari. La nostra regione ha avuto una menzione d’onore grazie a Giada Nugnes, 24enne originaria di Campobasso ed iscritta alla magistrale di Management, imprenditorialità ed innovazione dell’Unimol del capoluogo.

Dopo aver partecipato ad un primissimo test, rispondendo ad un breve questionario online, Giada è stata selezionata per la finalissima, inviando un breve video che spiegasse il suo progetto tramite delle immagini (in allegato grazie alla sua ideatrice ed alla FCAMillennials).

Bella, intelligente, ambiziosa, originale ed appassionata del mondo, Giada è riuscita a battere la concorrenza, classificandosi tra i primi sei e vincendo uno stage di 6 mesi in uno degli stabilimenti del gruppo FCA del centro-sud Italia.

Il suo è un progetto all’avanguardia, nato “da un’esigenza reale di trasporto”, come ammette al telefono con primonumero.it, che immagina una vettura ‘pet-friendly’ dotata di un portabagagli dedicato con tutti i confort per i nostri amici a quattro zampe, dal rivestimento antimacchia lavabile, alle cinture di sicurezza, passando per il sistema di aerazione. Il tutto in materiali naturali che salvaguardino la salute dei nostri animali. Un prospetto innovativo di cui abbiamo parlato con la sua ideatrice Giada Nugnes.

Cosa ti ha spinta a partecipare al concorso indetto dalla FCA?

“Qualche mese fa sono venuti i rappresentanti del concorso a visitare l’ateneo ed a presentarci questo concorso. I professori ci hanno incoraggiati ad approfittare di questa opportunità e così mi sono iscritta”

Come ti è venuta l’idea di creare un’auto su misura che rispondesse alle esigenze degli amici a quattro zampe?

“Questa idea nasce dalla mia esigenza di dover trasportare i miei animali. La mia voglia era quella di alloggiarli in un ambiente che fosse il più salutare ed il meno restrittivo possibile, abbandonando l’utilizzo del trasportino. Così ho pensato a come poter trasformare il vano portabagagli in un ambiente dedicato ai nostri amici animali”.

Un’idea davvero innovativa..

“Più che di innovazione parlerei di una proposta che semplifica la vita di tutti i giorni”.

Quanto tempo hai impiegato per progettare l’auto pet-friendly?

“Pochissimo, circa mezza giornata. Avevo le idee chiare perché è un’esigenza con cui mi interfaccio quotidianamente ed a cui ho sempre cercato di rispondere con una soluzione adeguata”.

Come hai reagito alla notizia di aver vinto il concorso?

“Non me lo aspettavo. Assolutamente. Sono stata scelta dopo una prima selezione in cui ho dovuto rispondere ad alcune domande previste dal contest, assieme ad altre due persone. Già lì ero incredula. Il passo successivo è stato la creazione del video. Dopo aver appreso che il mio video fosse il preferito fra tutti ho gioito. Ero incredula, ma felice. Sono stata a Capua a ritirare il premio, presso l’università Vanvitelli”.

Hai già scelto dove svolgere lo stage di 6 mesi che ti sei aggiudicata?

“Non lo so ancora, ma potrò scegliere se andare nello stabilimento di Termoli o in un altro. L’importante è che ci sia una posizione aperta nei settori marketing o logistica. So che preferirei un settore che riguardi lo sviluppo del prodotto o al marketing o alla comunicazione. Dipenderà da ciò che deciderà l’azienda”.

Nelle passate edizioni alcune idee sono diventate realtà e la FCA ha installato i prodotti sulle sue vetture. Accadrà anche al tuo progetto?

“Non lo so ancora, non ne abbiamo ancora parlato, ma spero che anche per me sia così”.

Hai sempre voluto fare economia?

“Mi piacciono molte cose. Sono violinista, amo gli animali, pratico tantissimo sport. Quando ho scelto la facoltà di economia l’ho fatto di getto. Mi piacevano tante cose e mi sono buttata su questa. Successivamente mi sono resa conto che è una delle cose che amo e mi piacerebbe creare una carriera ad hoc”.

Come immagini il tuo futuro dopo la magistrale?

“Sinceramente non lo so. So che dovrò muovermi in altre regioni visto che il mio è un ambito che in Molise non è molto sviluppato. Almeno all’inizio dovrò traferirmi a Milano, o al nord in ogni caso, per poi, speriamo, rientrare in patria una volta che la carriera sarà avviata”.