Laurea in Scienze della Formazione primaria per Miriam Lamelza

Un percorso di studi affrontato con impegno, sacrificio e la consapevolezza di costruire una base solida per un futuro professionale ricco di soddisfazioni. Miriam Lamelza si è laureata brillantemente in Scienze della Formazione primaria all’Università del Molise. Ha discusso un’interessante e apprezzata tesi dal titolo “Lingua inglese e scienze: una proposta Clil per la scuola primaria”, relatore, ch.ma prof.ssa Laura Tommaso; correlatore, ch.mo prof. Nicola Prozzo. Alla dottoressa Lamelza congratulazioni di cuore dalla mamma, dal fratello, dai cugini Monica e Nicola. Con un pensiero speciale a chi, dal Cielo, ha vegliato con un sorriso su questa splendida giornata.