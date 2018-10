Oggi, un grande guerriero ha scelto di non mollare e di non farsi scoraggiare. Tu Angelo, hai dimostrato di saper lottare e vincere con grande forza di volontà. Congratulazioni Dottor Licursi, siamo tutti fieri ed orgogliosi di te. Un grande in bocca al lupo per quello che verrà. Infiniti e sinceri auguri dai tuoi amici e dalla tua ragazza!