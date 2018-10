Due giorni intensi per l’ambasciatore della Croazia Jasen Mesić in visita in Molise e nei paesi croati del territorio regionale. Dopo l’incontro con il presidente della Regione Donato Toma, il rappresentante in Italia della Repubblica di Croazia ha potuto partecipare ad una serie di iniziative nella zona.

Nella giornata di sabato l’ambasciatore ha partecipato in mattinata a San Felice all’inaugurazione della mostra diocesana “Incipit: radici e arte di un popolo” con la relazione di padre Angelo Giorgetta che ha raccontato i cinquecento anni dalla venuta dei “Dalmatini nella terra di San Felice” in occasione dell’importante anniversario.

A Tavenna invece ha conosciuto l’antica arte del ricamo a tombolo, mentre ad Acquaviva è stato accolto nella palestra comunale dai bambini della scuola primaria “Nicola Neri” che hanno cantato per lui in lingua croata molisana e dagli studenti della scuola elementare di Palata che invece hanno ballato. Sempre all’interno dell’inaugurazione della mostra “20° anniversario della scuola croata a Roma”, ha assistito al monologo dell’attore croato Parlate il croato di Josko Sevo con la partecipazione e collaborazione del Comune di Acquaviva.

Nel pomeriggio poi anche l’inaugurazione della mostra personale della pittrice Sanja Knez “Respiri dell’anima” a cura dell’associazione “Mosaico italo-croato Roma” al ristorante Parco delle stelle di Castelmauro dove si è svolto anche lo show cooking con i piatti tipici della Croazia e del Molise.

Nella mattinata di domenica invece, l’ambasciatore ha visitato Montemitro per la presentazione al Caffè Letterario del progetto “Noi nel tempo” di Giovanni Romagnoli con la straordinaria partecipazione del poeta Mario Giorgetta con la poesia “Cuore Molisano” a cura dell’associazione culturale di Montemitro.