L’Airino non tradisce, successo a Vasto contro Campli

Bella vittoria dell’Italiangas Airino basket Termoli nella seconda giornata del campionato di serie C Silver di pallacanestro. La formazione allenata da Massimo Di Lembo ha vinto per 70-60 contro la Nova Campli al PalaBcc di Vasto, utilizzato al posto del PalaSabetta di Termoli che non è agibile per incontri ufficiali.

Il quintetto termolese ha faticato un po’ all’inizio, per poi prendere il largo a partire dal secondo periodo di gioco, tanto che all’intervallo lungo il vantaggio era di ben 18 lunghezze a favore dell’Italiangas. Soltanto nel finale di gara Campli ha ridotto un po’ le distanze, ma l’Airino è rimasta sempre in controllo. Da segnalare le ottime cifre realizzative dei due stranieri della squadra molisana: 21 punti per il croato Dmitrovic e 15 per lo svedese Benediktsson.

Questo il commento di coach Di Lembo a fine partita. “Dopo un avvio con il freno a mano tirato, i ragazzi si sono sciolti mantenendo per 25 minuti un buon ritmo e facendo un gran lavoro difensivo sui loro uomini migliori, portiamo a casa l’applicazione difensiva e le buone scelte in attacco effettuate fino all’inizio del quarto periodo”.

Serie C Silver

Italiangas Termoli – Nova Campli Bk 70-60

Parziali: 16-12, 42-24, 56-38, 70-60

Parziali: Pasqualone e Di Luzio

Italiangas: Marinaro 11, Tedeschi, Oriente 3, Benediksson 15, Mustillo ne, Dmitrovic 21, Lentinio ne, Suriano 14, Leonzio 4, Pasquale, Ponsanesi, Colasurdo 2.

Coach: Di Lembo M.

Ass.Coach: Di Lembo P.

Campli: Della Loggia 6, Nardi 1, Di Emidio ne, Di Carlo 10, Moretti 8, Ferrari 5, Lupinetti ne, Schiavoni 12, Sumskins 18, Zacchigna, Di Attilio ne. Coach: Tempera

Note: totale falli Italiangas 12 (di cui antisportivo ad Oriente), totale falli Campli 20 (di cui antisportivo a Ferrari)

