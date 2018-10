Domenica 21 ottobre su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della seconda stagione della fiction televisiva “L’isola di Pietro”.

La fiction è nota per essere interpretata da Gianni Morandi e, in questa nuova stagione, anche da Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis, ma ciò che rimbalza all’attenzione dei cittadini molisani è la presenza dell’attrice termolese Maria Rosaria Russo, moglie del regista Giulio Manfredonia.

Il personaggio interpretato dall’attrice molisana era già noto nella prima stagione e ricoprirà un ruolo importante anche nella seconda in onda per sei domeniche su Canale 5.

Maria Rosaria Russo dopo diversi anni torna a lavorare col marito Giulio Manfredonia. Il connubio professionale viene rinsaldato da un’altra collaborazione in una fiction targata Rai 2, si tratta di “Rocco Schiavone”, nella quale l’attrice si cimenterà in un confronto serrato col commissario interpretato da Marco Giallini.

Grande orgoglio dunque per il Molise e per Termoli grazie alle partecipazioni di Maria Rosaria Russo in fiction di prestigio nazionale a fianco di celebrità della televisione e dello spettacolo. Non si tratta di una novità quanto di una conferma per un’attrice che è già finita sotto i prestigiosi riflettori della tv italiana. L’appuntamento è da non perdere, la prima delle sei puntate di “L’isola di Pietro 2” andrà in onda a partire da stasera, domenica 21 ottobre, mentre “Rocco Schiavone “ è iniziato lo scorso 17 ottobre ed andrà in onda per altri tre mercoledì.