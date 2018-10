La mia vita piena di se

Se fossi milionario, andrei in Africa a combattere la povertà; se sapessi volare, girerei gli angoli del mondo per salvare tossicodipendenti e donne di strada.

Se, dopo la laurea in Sociologia, avessi avuto la forza di laurearmi in Ingegneria, sarei impazzito dalla voglia di aiutare i “miei” operai; se fossi un bullo, scriverei pagine intere di “non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”.

Se un giorno avrò la fortuna di diventare padre, non smetterei di commuovermi nel leggergli una fiaba di Oscar Wilde; se fossi una sigaretta, giocherei a nascondino talmente bene da non farmi trovare più da nessuno.

Se fossi un cacciatore di taglie, inseguire giorno e notte la pedofilia; se fossi un politico, non mi fermerei mai per strada a raccogliere la corruzione.

Se fossi una raccomandata, mi spedirei in ogni ospedale per star vicino agli ammalati, senza ricevuta di ritorno; se fossi la guerra, non mi guarderei più allo specchio.

Se fossi il tempo, chiuderei per un attimo gli occhi, così sognerei di stare fermo; se fossi un tg, manderei solo in onda servizi di “amoricidio”.

Se potessi rinascere non cancellerei i miei errori, ma le buone azioni, perchè in quelle avrei potuto fare di più. I se ci permettono di fantasticare, ma ci aiutano anche a desiderare una vita senza un se!

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, volando con la fantasia, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)