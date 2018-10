La leggenda dei pilastri giganteschi del Liscione: su Visitmolise una foto che fuga ogni dubbio

Si è detto di tutto sull’altezza dei piloni del viadotto del Liscione, soprattutto in riferimento all’imponenza dell’ opera infrastrutturale che tra il 1967 e il 1973 è stata realizzata in Molise. Ora abbiamo un concreto metro di misurazione.

Su www.visitmolise.eu, il sito dell’assessorato al Turismo e alla Cultura ella Regione Molise, sul quale sono pubblicate notizie e informazioni sugli eventi e curiosità sui monumenti presenti in regione, c’è infatti una foto in grado di fugare ogni dubbio. La pubblichiamo qui ed è interessante proprio perché in essa si evidenzia il fondo di un paesaggio ormai sommerso dalle acque del lago, ma pure il raffronto tra l’altezza di alcuni uomini che sono alla base di un pilone e lo stesso enorme pilastro di sostegno sul viadotto che conduce alla diga. Quanto sarà alto? Considerando la statura media di un uomo negli anni ‘70, intorno al metro 1 e 70 cm, sembrerebbero pilastri tra i 55 e i 60 metri. Possiamo finalmente avere un chiaro riferimento.