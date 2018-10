La Coldiretti Molise si ristruttura. Ascolese: “Basta con la politica degli annunci”

La ristrutturazione interna di Coldiretti Molise è partita da Trivento: nel corso di una affollatissima assemblea l’organizzazione sindacale ha raccolto problematiche, opinioni e suggerimenti sulle molteplici necessità del territorio, nell’ottica di un sempre maggiore sostegno alle imprese e alla collettività. Durante l’animato dibattito che si è sviluppato, i vertici regionali di Coldiretti, guidati dal direttore regionale Aniello Ascolese, hanno avuto modo di fare il punto della situazione su una realtà, quella del Molise interno, che soffre di una serie di criticità non più trascurabili o rinviabili. “Coldiretti – afferma Ascolese -, offrendo molteplici attività di servizi ed assistenza socio previdenziale tramite il proprio patronato Epaca, sostiene non solo il mondo agricolo ma l’intera comunità locale ed ha dunque il polso di una situazione che, col passare degli anni, sta diventando sempre più insostenibile”.

Danni da fauna selvatica e mancanza di infrastrutture sono le problematiche che gli imprenditori agricoli hanno messo in evidenza. Problemi che stanno mettendo a durissima prova il settore agricolo regionale: “Sono oltre 60 le aziende, fra agricole e zootecniche, che negli ultimi anni sono state costrette a chiudere – continua il direttore generale -. Le cause sono quelle ben note a tutti, dunque anche alle Istituzioni che, pur nella drammaticità del momento, continuano a fare solo annunci senza attuare interventi concreti e risolutivi”.

Da mesi la Coldiretti denuncia i danni che i cinghiali stanno portando alle aziende molisane. Queste sono “impossibilitate a coltivare i campi a causa delle continue violente incursioni di ungulati che distruggono le colture prima ancora che si possano raccogliere.– spiega Ascolese -. È questo il caso del mais come delle patate o dei legumi che vengono utilizzati dalle aziende zootecniche per alimentare gli animali, sia da latte che da carne, con conseguente aggravio di costi per le aziende, costrette ad acquistare quello che potrebbero tranquillamente produrre in loco se non vi fosse il problema sopra citato”.

Questa situazione causa un duplice gravissimo danno: “Innalzamento dei costi di produzione e perdita del valore collegato alla piena tracciabilità del prodotto finale, sia esso carne o latte. Se poi a ciò si aggiungono la criticità infrastrutturali, in primis la viabilità e la carenza di servizi pubblici, il danno assume proporzioni ancor più gravi – prosegue -. Infatti, molti imprenditori denunciano che anche per gli approvvigionamenti aziendali spesso hanno difficoltà, in quanto le aziende contattate per l’acquisto di beni strumentali necessari allo svolgimento dell’attività imprenditoriale si rifiutano di portare il carico a destinazione per la precarietà della rete stradale”.

Le imprese chiudono, i posti di lavoro diminuiscono e di conseguenza lo spopolamento delle aree interne aumenta sempre più. Ma non è tutto. “Quando chiude un’azienda – osserva il direttore Ascolese – viene automaticamente a mancare anche il controllo e la manutenzione del territorio che da sempre gli agricoltori prestano a titolo gratuito a beneficio dell’intera collettività”.

“La politica degli annunci – conclude il direttore di Coldiretti – è finita. Ora bisogna che la classe dirigente si attivi per risollevare un settore, quello primario, che costituisce la spina dorsale dell’economia regionale e che è l’unico in grado di frenare lo spopolamento, specie delle aree interne, e ridare una spinta all’economia del territorio”.