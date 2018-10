La Chaminade Campobasso cede alla Vis Gubbio per 9-6.

I rossoblù restano a secco di vittorie lontano dal ‘PalaSelvaPiana’ e si arrendono agli umbri al termine di una partita molto dura. 5-3 il risultato del primo tempo con la Chaminade Campobasso che ha provato a stare in campo, anche nella ripres. Mattatori del match Cresto Tadeu, autore di un pokerissimo, e Martella, autore di una tripletta.

“Dal punto di vista fisico – ha affermato il vice-presidente Domenico Scarnata – siamo stati condizionati dalle diverse assenze. È stata una partita molto fisica, caratterizzata da un arbitraggio che ha lasciato giocare. La Vis Gubbio l’ha messa dal punto di vista fisico, avvantaggiati da una coppia arbitrale che ha lasciato correre. La squadra ha dato tutto quello che aveva, anche considerando alcuni infortuni, come quelli di Meneguzzi e Petrella. I nostri calciatori hanno dato quello che avevano, ma la Vis Gubbio è stata cinica a colpirci”.

“Ora – ha concluso Scarnata – dovremo lavorare sodo in settimana, cercare di recuperare qualche elemento e riscattarci nel prossimo match”.

VIS GUBBIO C5: Beltrame, Bicaj, Epatici, Pascolini, Lupini, Pierotti, Leite Wagner, Cresto Tadeu, Bettelli F., Martella, Boscaino, Minelli. All.: Bettelli M.

CHAMINADE CAMPOBASSO: Mora Dominguez Nauzet, D’Imperio, Gonzalez Alonso, Nardacchione S., Caddeo, Iacovino S., Vaino, Evangelista, Meneguzzi, Di Paola, Petrella, Badodi. All.: Pizzuto.

ARBITRI: Puvia (Carrara) e Turini (Pontedera). CRONOMETRISTA: Lacrimini (Città di Castello).

RETI: 5’57”, 12’31”, 16’24”, 37’32” e 39’03” Cresto Tadeu (VG), 11’53” e 29’57” Mora Dominguez Nauzet (C), 15’36”, 28’31” e 29’31” Martella (VG), 16’38” Meneguzzi (C), 16’58”, 32’33” e 38”10 Caddeo (C), 18”40 Pierotti (VG).

NOTE: ammoniti Vaino, Meneguzzi e Caddeo (C). Tiri liberi: Vis Gubbio C5 0/0; Chaminade 0/0.