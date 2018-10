Italiangas Airino, l’esordio di Massimo Di Lembo è vincente. Battuto il Chieti 67-72

Nella prima gara del Campionato di Basket Serie C Silver l’Italiangas Airino batte in trasferta la Pallacanestro Chieti. Finisce 67-72 al PalaTricalle Sandro Leombroni della città abruzzese. La squadra guidata dal neo allenatore Massimo Di Lembo è riuscita a vincere nella prima gara che ha visto la formazione gialloblu impegnata in trasferta. La nuova panchina, guidata dall’ex giocatore, ha ottenuto una vittoria anche grazie al supporto del fratello maggiore Pino Di Lembo.

Pallacanestro Chieti – Italiangas Termoli 67-72

Parziali: 16-17, 34-32, 50-48, 67-72

Parziali: Di Lello e Ferraioli

Italiangas: Marinaro 13, Pesce, Oriente 12, Benediksson 12, Mustillo ne, Dmitrovic 9, Lentinio ne, Suriano 20, Leonzio 3, Pasquale, Ponsanesi, Colasurdo 3.

Coach: Di Lembo M.

Ass.Coach: Di Lembo P.

Chieti: Ardulai, Oliva 14, Berardi 11, D’Agnesr ne, Sigismondi, De Sario, Batsevich 23, Pardi, D’Onofrio 4, Sarchiotto 15. Coach: Mucci

Ass. Coach Di Nallo

Note: totale falli Italiangas 19 (di cui doppio tecnico a Leonzio sul finire del secondo periodo), totale falli Chieti 21.