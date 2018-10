Campobasso e Isernia si torneranno ad incontrare su un campo di calcio a distanza di tre anni dall’ultima partita. Lo faranno domenica 21 ottobre allo stadio ‘Lancellotta’ di contrada Le Piane per una sfida da ‘1×2’, come si dice spesso in gergo: i ragazzi di mister Silva sono la sorpresa del girone F del campionato di serie D, mentre per i Lupi l’avvio di campionato è stato piuttosto deludente.

Già questo spiega il clima di attesa che già si respira tra le due tifoserie. La società pentra, ad esempio, ha indetto la giornata biancoceleste (dunque non saranno validi gli abbonamenti) e ha deciso di stampare per l’occasione un tagliando ‘speciale’. Nell’intervallo del match saranno estratti tre biglietti che avranno diritto ad un premio offerto dalla società Isernia F.C.

Per andare incontro alle esigenze dei supporters, inoltre, il club ha voluto organizzare la prevendita dei biglietti: saranno disponibili a partire da domani, 18 ottobre, presso il Main Sponsor Odontosalute in via S. Ippolito e al botteghino dello stadio “Lancellotta” prima della gara. Per i tifosi isernini il ticket intero costerà 10 euro, 5 euro il ridotto (over 65, donne, under 18), mentre i bambini con meno di 14 anni entreranno gratis.

Per i sostenitori del Campobasso che vorranno acquistare i biglietti in prevendita, saranno attivi i punti vendita autorizzati postoriservato.it dalle ore 12 di giovedì 18 ottobre: Bar dello Sport Crigiu via Ugo Petrella, 20; Agenzie Intralot di Via G. Carducci e di Via XXV Aprile; Antica Tabaccheria Tizzano di piazza Gabriele Pepe. In questo caso, il prezzo del biglietto sarà di 10 euro (più 1 euro per diritti di prevendita).