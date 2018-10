Interferenze, il Liceo Artistico partecipa al progetto che porta il cinema nelle scuole

Il mezzo cinematografico è un importante veicolo di cultura e svolge una preziosa funzione educativa. Il progetto “Interferenze”, proposto da associazioni che promuovono cultura sul territorio (La Casa del Libro, libreria Farhenheit, Circolo del cinema La Penna, Kimera CineClub, Antigone) insieme alla Consulta per le disabilità del Comune, al Centro diurno per i pazienti con disturbi mentali e alla Faced (associazione di famiglie contro la droga), ha coinvolto le classi del biennio del Liceo Artistico. Ciò ha rappresentato un’occasione di incontro, di dialogo e di riflessione sui temi dell’alterità e della relazione.

Dal 14 al 18 ottobre sono stati proiettati, per quattro giorni presso il cinema Sant’Antonio di Termoli, film che raccontavano di problematiche psico-sociali e alcune esperienze significative al riguardo. I film sono stati: Semus fortes, di M. Giorgi e A. Dardani, Italia 2016; Lars e una ragazza tutta sua, di C. Gillespie, USA 2007; La mia vita da zucchina, di C. Barras, Svizzera-Francia 2016; Almanya – La mia famiglia va in Germania di Y. Samdereli, Germania 201.

L’esperienza filmica per i ragazzi è stata accompagnata da riflessioni e approfondimenti e sono stati attivati diversi laboratori che sono tuttora in corso nella scuola.