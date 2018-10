Inseguito dai cinghiali, si perde nel bosco ma trova i soccorritori: salvo un 21enne

Una disavventura spaventosa, ma fortunatamente a lieto fine, quella capitata a un ragazzo di 21 anni scomparso nel bosco di Carovilli nella corsa notte. Il giovane è stato attaccato da alcuni cinghiali, che lo hanno inseguito a lungo. Ha urtato la testa e ha rischiato davvero brutto, ma è stato ritrovato pochi minuti dopo l’episodio.

Anche se ferito, le sue condizioni non sembrano gravi. È stato portato in ospedale per le cure del caso dai Vigili del Fuoco del Molise che lo stavano cercando. È riuscito lui stesso a raggiungere i soccorritori seguendo la luce della torre faro installata dal 115 del Comando provinciale di Isernia che era sulle sue tracce fin dall’alba, anche con l’aiuto delle unità cinofile della direzione regionale Vigili del fuoco.

Il ragazzo infatti si era perso nel bosco ed era stato inseguito dai cinghiali.