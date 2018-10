La discesa di aria artico marittima dai settori Scandinavi verso la Spagna e la Francia nel corso del weekend appena trascorso ha determinato la formazione di un minimo di bassa pressione sul mediterraneo occidentale. Le conseguenze sono state le abbondanti piogge in special modo al Nord-est e versante tirrenico e il forte vento di libeccio al centrosud. La dinamica ha determinato un primo raffreddamento consistente invernale sulla Scandinavia e una risposta molto mite su Italia centromeridionale e Balcani. Martedì riuscirà a penetrare anche aria più fredda da Ovest verso tutta la Penisola. L’evoluzione vede il riassorbimento della prima perturbazione nel flusso atlantico principale e l’affondo di una nuova saccatura per il ponte di Ognissanti. Per il prossimo weekend è previsto un generale miglioramento per l’affermarsi temporaneo di una lingua di alta pressione di matrice africana con temperature in deciso rialzo. Vediamo nel dettaglio il meteo previsto per i primi tre giorni della settimana sul territorio regionale. INFO E DETTAGLI SU www.meteoinmolise.com

Lunedì: Mattinata a tratti variabile. Gli addensamenti più consistenti li ritroveremo tra Alto Molise e Matese dove saranno più probabili le precipitazioni. Tempo migliore con ampi spazi soleggiati su Basso Molise e la costa. Il tempo tende a peggiorare nuovamente nel pomeriggio-sera con i fenomeni che si trasferiranno dalla provincia di Isernia a tutta la regione. Miglioramento nottetempo. Temperature su tutta la regione ancora molto miti, ma si avrà un abbassamento delle stesse in tarda serata-notte. Fino a 17 gradi sulle zone interne e 20 gradi sulla costa. Venti molto sostenuti da sud sud-est. Mari da molto mossi ad agitati.

Martedì: in mattinata i fenomeni si concentreranno sulla provincia di Isernia. In particolar modo le precipitazioni potrebbero essere abbondanti sulle Mainarde. Miglioramento delle condizioni del tempo nel pomeriggio-sera. Aumento della nuvolosità alta in serata. Temperature in flessione rispetto al giorno precedente. Massime non oltre i 13 gradi sul capoluogo, fino a 19 gradi sulla costa e 6-7 gradi in montagna. Venti moderati da Nord. Venti molto sostenuti da sudovest al mattino, in attenuazione dal pomeriggio-sera.

Mercoledì (Halloween): Giornata soleggiata. Al mattino ampi spazi di sereno su tutta la regione. Anche al pomeriggio a prevalere è il bel tempo. Aumento della nuvolosità a partire dalla sera-notte. Temperature stazionarie, con minime sotto i 10 gradi su gran parte della regione, massime intorno ai 15 gradi sul capoluogo e Isernia. Venti deboli da sud-est.

