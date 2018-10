Infortunio in parapendio, soccorso difficile a una ragazza di 26 anni

Ha avuto un problema durante il decollo del parapendio, molto probabilmente per raffiche anomale di vento. È rimasta perciò ferita a una caviglia e bloccata ai piedi, proprio mentre stava “spiccando il volo”. Protagonista della disavventura, che per fortuna si è risolta bene grazie anche all’intervento del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, una ragazza di 26 anni che nel pomeriggio di oggi è incappata nell’incidente a Montefalcone, dove c’è uno degli impianti più noti di parapendio del Molise.

Subito i presenti hanno chiamato il 118 e il personale dell’ambulanza, arrivato sul luogo dell’incidente, ha allertato il soccorso alpino perché il terreno era ripido e impervio: era necessario un soccorso straordinario per portare la ragazza in un posto dove potesse arrivare l’ambulanza.

Una squadra composta da 5 tecnici del Cnas si è recata sul posto e ha assistito il personale del 118 per raggiungere la valle del pendio. Le operazioni sono state portate avanti in condizioni di sicurezza e la ragazza è stata stabilizzata caricata su una barella spinale, quindi trasportata a monte, sulla strada dove ad attenderla c’era appunto l’ambulanza del 118. Da qui il trasferimento in ospedale e gli esami e le medicazioni di rito. Le sue condizioni non sono gravi.

Già in altre occasioni si sono verificati in Molise incidenti con il parapendio, sempre a causa del vento, che a volte può giocare brutti scherzi. L’estate del 2017 un 43enne della provincia di Benevento ha riportato fratture al braccio dopo essere volato per 10 metri ed essere finito vicino il cimitero di San Massimo. Anche in quel caso per fortuna l’incidente si era risolto senza conseguenze fatali.