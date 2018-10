Campobasso

Infermiera “pirata”, la Cassazione ribalta il verdetto: “Fu un errore non convalidare l’arresto””

La scelta del Gip Enrico Di Dedda di non convalidare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla polizia su disposizione del sostituto Nicola D’Angelo in merito all’incidente che accadde il 17 maggio scorso poco dopo la stazione ferroviaria dove un’infermiera di 43anni investì all’alba un’anziana di 87 fuggendo e non prestandole soccorso, è stata respinta dalla Corte di Cassazione che ha invece legittimato l'arresto degli agenti della questura di via Tibero accogliendo quindi il ricorso della Procura