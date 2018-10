Mattinata di lavoro intensa per i Vigili del Fuoco di Termoli, intervenuti verso le 11.15 nello stabile che, fino a qualche tempo fa, ospitava l’unico cinema teatro della cittadina adriatica.

Dal piano dove sorgeva la sala del Lumière, con affaccio principale su via Fratelli Brigida ed uscita posteriore su Corso Vittorio Emanuele III, è iniziato ad uscire fuoco nero ed acre che ha immediatamente allertato i residenti e gli esercenti della zona.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento termolese: armati di un mezzo con autoscala ed un’autobotte, gli uomini del 115 sono giunti nella sala interessata dalle fiamme, al secondo piano dello stabile, ed hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Da una prima stima sembra che il fuoco abbia aggredito alcune poltroncine e le tende, senza avere il tempo di propagarsi. Sul luogo è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale che ha provveduto a regolare il traffico.

Alcuni testimoni raccontano di aver sentito dei rumori provenire dalla sala e di essersi insospettiti: “Erano fortissimi, sembrava quasi che stessero demolendo la stanza“, raccontano a Primonumero.it, sostenendo di aver udito anche dei suoni di vetri in frantumi.

Ma non è tutto: all’interno della sala, chiusa da diversi anni ormai, non c’è corrente. Le testimonianze, unite all’assenza di elettricità, porterebbero le indagini verso l’ipotesi dolosa. “Una ragazzata”, come dichiarato dai presenti al momento dell’intervento.