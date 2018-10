Il tetto di una vecchia abitazione di Guglionesi è crollato nel pomeriggio di lunedì 1 ottobre a Guglionesi. È stata la canna fumaria a prendere fuoco per cause da accertare e in poco tempo le fiamme si sono propagate coinvolgendo la parte superiore dell’abitazione situata in vico Sannitico, non distante da largo Vittorio Veneto.

Sul posto da prima delle 18 di questo pomeriggio diverse squadre dei vigili del fuoco, di cui tre da Termoli e una da Santa Croce di Magliano. Il rogo non è stato ancora domato ma non risultano esserci dei feriti.

Seguono aggiornamenti