In vendita 89 ettari di terreni regionali. Mutui agevolati per l’acquisto

Il prossimo 2 dicembre scade la possibilità per l’acquisto del secondo lotto di terreni appartenenti alla “Banca Nazionale delle Terre Agricole” di Ismea, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. In Molise sono disponibili 4 terreni per un totale di 89,06 ettari di terreno. Superfici tutte circoscritte nella provincia di Campobasso.

7.700 ettari distribuiti su tutto il territorio italiano di terreni già coltivati e, pertanto, in grado di garantire fin da subito reddito ai futuri acquirenti. Di questi ben 89,06 ettari, distribuiti su diversi terreni della provincia di Campobasso, sono a disposizione dei molisani. Terreni che diventano ancor più appetibili per le loro vantaggiose condizioni di acquisto.

L’obiettivo di Ismea è quello di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo. L’offerta di acquisto, infatti, è rivolta a giovani under 41 che potranno accedere a mutui trentennali. Tutti gli interessanti che presenteranno una manifestazione di interesse alla data del 2 dicembre prossimo saranno successivamente invitati a partecipare all’asta pubblica per l’aggiudicazione dei terreni.

Sul sito dell’Ismea (www.ismea.it/banca-delle-terre) è possibile visualizzare tutti i terreni in vendita, consultare le principali informazioni sul terreno da acquistare (ubicazione, caratteristiche agronomiche, tipologia di coltivazione, particelle catastali georeferenziate) e presentare direttamente la propria manifestazione di interesse all’acquisto di uno o più o lotti di terreno. Tutte le risorse derivanti dalla vendita dei terreni, l’Ismea le destinerà in favore del sostegno alle iniziative imprenditoriali condotte dai giovani, attraverso le misure del primo insediamento, del subentro e dello sviluppo delle giovani imprese.