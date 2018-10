Sarà un fine settimana di clima mite sulla nostra regione. Questo quanto assicura meteoinmolise.com. “La situazione meteo sullo scacchiere italiano ed europeo vede una depressione attiva nel bacino del Mediterraneo tra Sardegna, Sicilia e Tunisia e Algeria. Nel frattempo, un secondo nucleo perturbato raggiungerà Spagna e Marocco e l’alta pressione atlantica si allungherà verso Francia Inghilterra, Francia e Mitteleuropa.

Giovedì locale maltempo su Sardegna orientale e meridionale, Sicilia ionica, bassa Calabria ionica, nonché piovaschi sparsi anche su medio Adriatico ed estremo Nordovest. Variabile altrove con tendenza a maggiori spazi soleggiati entro sera.

Venerdì il vortice inizierà ad allentare la morsa riuscendo tuttavia a rinnovare ancora precipitazioni sparse sui settori orientali e meridionali di Sardegna e Sicilia. Netto miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali. Tempo soleggiato e mite sabato e domenica su gran parte d’Italia. Dalla prossima settimana qualcosa dovrebbe cambiare”. Aggiornamenti su WWW.METEOINMOLISE.COM

Giovedì: Cielo coperto per nubi basse al mattino su gran pare della regione. Sui rilievi montuosi visibilità ridotta da nebbia e nubi basse. Graduale dissolvimento delle foschie nel corso della giornata. Cielo comunque più aperto tra Isernia e Venafro. Scarsa probabilità di pioggia solo tra Matese e Molise centrale. Temperature miti malgrado la copertura nuvolosa con valori tra i 13 della montagna e i 21 gradi della costa. Venti moderati da nord-ovest sulla costa, e da nord-est all’interno

Venerdì: al mattino qualche velatura per nubi alte ma nel complesso soleggiato. Bel pomeriggio di sole con qualche nube di passaggio in Alto Molise. Serata stabile e stallata se di esclude qualche velatura. Temperature massime fino a 20-21 gradi senza variazioni importanti. Venti deboli.

Sabato: altra giornata contraddistinta dal bel tempo. Mattinata e pomeriggio soleggiati se si esclude qualche modesta velatura. Serata stellata. Temperature molto gradevoli e ovunque sopra i 18 gradi di giorno. Al mattino aria più frizzante e umida. Venti deboli dai quadranti orientali.

Domenica: Addensamenti nuvolosi sul basso Molise e Monti dei Frentani che si dissolveranno nel corso della giornata. Pomeriggio per lo più soleggiato a parte qualche velatura. Serata dal cielo sereno. Temperature in moderata flessione per l’ingresso di correnti più fredde da est. Venti moderati orientali.