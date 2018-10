A Campobasso torna periodicamente. Anche perchè qui vivono la compagna e la figlia Aria. E’ stato nel capoluogo molisano anche oggi Marton Csokas, il famoso attore neozelandese noto per aver interpretato Celebord nella saga de ‘Il Signore degli Anelli’, ma anche per aver recitato in film come ‘The Equalizer – Il vendicatore’, ‘Alice in Wonderland’ e ‘Sin City’, che si è ‘concesso’ un pranzo proprio in compagnia della sua famiglia campobassana.

La star di Hollywoord è stata avvistata oggi – 8 ottobre – in un noto ristorante del centro storico.

L’ultima volta era stato nel capoluogo molisano in occasione del Molise Pride di settembre. Insomma, grazie ai legami affettivi (la figlia frequenta la scuola primaria a Campobasso, ndr), nella nostra regione Marton Csokas cerca di tornarci appena può.

E questa volta non si è fatto mancare un pranzo tipicamente molisano. Al termine del quale non poteva mancare la foto ricordo con i due ristoratori. Inutile dirlo, lo scatto ha fatto il giro dei social.