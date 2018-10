È bastata una foto pubblicata sui social network perché qualcuno credesse che Irama, il giovane artista in testa alle classifiche di musica con la sua “Nera”, fosse a Termoli per un matrimonio. “Colpa” di quello scatto postato lunedì sera da Giulio Nenna, cantante anche lui, ma soprattutto produttore del vincitore di Amici 2018 e coautore del brano che è stato uno dei successi dell’estate appena terminata.

A quel matrimonio c’era invece solo Giulio Nenna, compositore e produttore musicale abruzzese ma da tempo stabilitosi a Milano, che sta avendo grande successo grazie alla collaborazione con Irama. Un nome che dice poco a chi ha superato i trent’anni, ma che per i più giovani è una sorta di idolo. Insieme, Irama da cantante e Nenna da produttore e autore dei testi, hanno partecipato al Festival di Sanremo 2016.

Nenna è stato anche il produttore del primo disco di Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti. Il 22enne monzese è molto noto al grande pubblico per aver vinto l’ultima edizione del talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi. Il suo brano ‘Nera’ ha poi sbancato, diventando un tormentone estivo, arrivando al doppio disco di platino, a oltre 59 milioni di visualizzazioni su YouTube e al primo posto dei brani più ascoltati in Italia tramite Spotify.

In prima persona invece Nenna ha pubblicato pochi mesi fa l’album “Adriatic Romance Vol.1”, ma è chiaro che il sodalizio con Irama ne fa un punto di riferimento anche per i tanti fan della pop star lombarda. Proprio per questo la foto pubblicata lunedì sera da Nenna su Twitter e Instagram ha scatenato la curiosità. “C’è anche Irama” ha esclamato qualcuno. “Perché non ci avete detto che siete a Termoli?” ha chiesto un altro utente.

In realtà Nenna era presente al matrimonio di suo cugino Alfonso e della sua sposa, Francesca. Lei termolese, lui di Lanciano, i due hanno scelto Villa Livia come sede del rito civile, come previsto dal regolamento comunale approvato pochi mesi fa. A celebrare è stato chiamato proprio Giulio. In completo totalmente nero, come da didascalia della foto per i social “Man in black” ha scritto ottenendo 1200 mi piace. La foto è stata postata a diverse ore dalla celebrazione che si è tenuta domenica 30 settembre.

“Una persona davvero a modo” ha commentato uno dei presenti, Giovanni in arte “Joe Dj”, che è stato chiamato ad allietare la giornata a suon di musica. “Giulio lo conosco, è una persona così umile” ha detto. E su Facebook si possono ammirare video e foto della cerimonia svolta sul prato, con lo splendido sfondo dell’Adriatico e una ‘benedizione’ a suon di musica.