Cosa brucia nella notte sotto il quartiere di Porticone, tanto che al mattino i residenti non possono aprire le finestre per non rischiare di soffocare? Cosa succede – ormai da anni – durante certe notti, quando in tutto il quartiere di Termoli si avverte nitidamente un forte odore di fumo che non si sa da dove possa provenire, visto che in questo periodo non si bruciano le stoppie?

È un piccolo grande mistero quello che una zona popolosissima della città adriatica sta affrontando. L’ultima segnalazione arriva da via Udine, dove abita una lettrice che si pone una serie di interrogativi e ammette di avere anche scritto al dirigente del Comune per l’Ambiente per sapere qualcosa in proposito, ma di non aver ricevuto risposta.

Non è facile purtroppo capire l’origine di questi incendi, visto che già in passato sono stati segnalati e non sono stati presi in considerazione come eventi particolari o anomali. Questa mattina, domenica 7 ottobre, il fenomeno si è ripresentato in maniera massiccia in tutto il quartiere.

“Contrada Porticone – spiega la cittadina – si è svegliata avvolta da un intenso odore di fumo, tanto da non permettermi di aprire le finestre. Questa storia va avanti da anni”, come difatti anche Primonumero ha spesso raccontato. Ogni giorno soprattutto all’imbrunire, nel quartiere si sente odore di fumo. Non è chiaro da dove provenga…”.

Un indizio è dato sempre dalla stessa lettrice, che racconta come qualche giorno fa, rientrando a Termoli da Vasto, ha notato alcuni fuochi nel terreno sottostante il viadotto della tangenziale, quella che collega Porticone a Colle della Torre. Inevitabile la domanda. Cosa brucia? È materiale nocivo? Questa ulteriore denuncia con l’auspicio che si possa fare chiarezza e capire che cosa succede nelle notti termolesi e se i roghi siano regolari o invece nascondano qualcosa di molto meno trasparente e rassicurante.