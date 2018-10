Il Difesa Grande torna fra i grandi dopo 11 anni, giocherà in Prima Categoria

Dopo 11 anni il Gruppo sportivo Difesa Grande torna nella Lega nazionale Dilettanti e parteciperà al campionato di prima categoria girone C. Grosse ambizioni,visto che a differenza di 11 anni fa, oggi la società si può avvalere di una struttura, il rettangolo di gioco con manto di erba naturale e con tribuna centrale prefabbricata.

“Facciamo questo campionato per dar modo ai nostri ragazzi di continuare a giocare dopo aver finito la scuola calcio e per dargli anche la possibilità di arrivare in una categoria superiore quando maturano” afferma il neo direttore sportivo della squadra, Giovanni Guglielmi.

Domenica 14 ottobre prima partita contro l’Angioina Colletorto a Termoli, con inizio alle 15.30 al campo nuovo in erba a Difesa Grande.