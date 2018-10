Il Conservificio: “L’impianto è aperto, sequestro irrisorio”

L’associazione Ortofrutticola Molisana che detiene la gestione del Conservificio del Molise smentisce che l’intero impianto sia attualmente chiuso su provvedimento del Nas e precisa che il quantitativo di prodotto sequestrato è solo parte di quanto in vendita nello stabilimento di contrada Perazzeto.

“Nell’evidenziare che l’autore del servizio non ha riportato il vero e ha artatamente accomunato il conservificio ad altre attività commerciali, che però si è ben guardato dal menzionare, invito a rettificare tempestivamente la falsa notizia riguardante la chiusura del Conservificio, in modo da arginare i danni materiali ed immagine creati e per i quali ci si riserva di agire in tutte le sedi giudiziarie opportuni” scrive il presidente della struttura, il dottor Giovanni Luisi.

Va tuttavia precisato che la vicenda del Conservificio e quelle di altre aziende ispezionate e sanzionate rientrano nell’ambito di una vasta operazione del Nas nelle ultime settimane, come sottolineato dagli stessi militari.

Quindi Luisi ha voluto circostanziare quanto avvenuto nello stabilimento. “Solo per meglio puntualizzare i fatti e le circostanze evidenzio che il quantitativo di prodotto sottoposto a sequestro (per il quale verrà fornita idonea documentazione a discolpa della contestazione mossa dai carabinieri del Nas di Campobasso), rappresenta un quantitativo del tutto irrisorio rispetto alle migliaia di tonnellate lavorate presenti nello stabilimento, tuttora aperto dalle ore 8:00 alle ore 13:00 dalle ore 15:00 alle ore 17:30”.