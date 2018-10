Il Campobasso cola a picco: contestazione e silenzio stampa. Festeggiano Agnone e Isernia

È un pomeriggio nero come le nuvole che sovrastano il capoluogo molisano, un pomeriggio pieno di polemiche e veleni, l’ennesimo che si vive dalle parti di contrada Selva piana. Il Campobasso cola a picco contro il Pineto perdendo 3 a 0. In 90 minuti la formazione allenata dal tecnico Bruno Mandragora affonda.

La squadra appare sfilacciata e disorganizzata. Il suo timoniere viene pesantemente contestato dai tifosi presenti sugli spalti. Non si salvano nemmeno giocatori che vestono la maglia rossoblu. “Andate a lavorare” oppure “fuori le palle” sono i cori che intonano i ragazzi della curva nord Michele Scorrano, mentre altri tifosi chiedono le dimissioni dell’allenatore campano.

Eppure contro la formazione adriatica la partenza dei rossoblù non era stata proprio negativa. Cogliati e Improta hanno provato i primi minuti a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Tuttavia il Pineto segna alla prima azione pericolosa quando al 20′ Fortunato viene lasciato solo in area e insacca di testa. Palla al centro e Merio sfiora il pareggio impegnando l’estremo ospite.

Poi anche Tommasini costringe agli straordinari il numero uno ospite. Non solo: sotto una pioggia torrenziale gli ospiti prima colpiscono un palo con Ciancelluti e poi firmano il raddoppio sempre con Fortunato che calcia quasi al limite dell’area, anche questa volta lasciato colpevolmente solo dai difensori di casa. Al 42′ il terzo gol del Pineto che segna su rigore assegnato dal direttore di gara per un fallo di Allocca e realizzato ancora da Fortunato, oggi l’incubo della difesa locale.

Nel secondo tempo Mandragora inserisce Giacobbe e Spinelli al posto di Palmieri e Tommasini. Il Campobasso accenna ad una reazione e recrimina nei minuti iniziali del secondo tempo per un fallo di mano commesso nell’area di rigore del Pineto da un giocatore ospite ma non ravvisato dall’arbitro che concede soltanto un corner. I rossoblù provano ad alzare il ritmo e nei primi 10 minuti del secondo tempo confezionano tre palle goal ma non riescono a insaccarne nemmeno uno. L’assedio rossoblù si esaurisce qui. Poi lentamente i locali si spengono. Anzi alla fine della seconda frazione di gioco il Pineto sbaglia pure un paio di occasioni che avrebbe gli avrebbe consentito di rendere più pesante il risultato.

Sotto accusa finisce non solo l’attacco, sempre molto sterile, ma anche la difesa locale. È la quarta sconfitta in 9 partite per il club del presidente Nicola Circelli che in settimana ha ufficializzato l’ingresso di due nuovi sponsor, La Molisana trasporti e Arlem arredamenti. Peccato che il nuovo corso rossoblù non dia frutti dal punto di vista calcistico. Alla fine della partita la tensione si taglia con il coltello negli spogliatoi del Campobasso, la squadra resta a lungo rintanata nonostante fuori dai cancelli i tifosi invochino un confronto. A confermare il clima infuocato è la decisione dei vertici societari di indire il silenzio stampa.

Vincono invece le altre due molisane impegnate nel girone F: Isernia batte la Vastese (1-0), mentre l’Agnone espugna l difficile terreno di gioco di Forlì (1-2).