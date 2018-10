Il calcio oltre all’eolico: La Molisana Trasporti nuovo main sponsor del Campobasso

Per un pomeriggio allenamenti e calcio giocato sono passati in secondo piano. Il Campobasso calcio ha un nuovo main sponsor: La Molisana Trasporti, l’azienda che lavora nel settore dell’eolico e che ha il suo quartier generale a Guardiaregia.

Lo scorso luglio la ditta è stata coinvolta nell’inchiesta ‘Via col vento’ coordinata dalla Procura di Reggio Calabria e che portò alla luce le infiltrazioni della ‘ndrangheta nella realizzazione di alcuni parchi eolici. Tredici persone vennero arrestate dai Carabinieri di Reggio Calabria. E ai domiciliari finì anche uno dei titolari della Molisana Trasporti, Riccardo Di Palma, che venne rimesso in libertà il mese dopo: lo scorso agosto infatti il Tribunale del Riesame ha annullato sia il sequestro preventivo dell’azienda di Guardiaregia che l’ordinanza di custodia cautelare che aveva portato agli arresti Di Palma.

Ora la ditta entra a far pare della famiglia rossoblù e il suo logo campeggerà nella parte posteriore delle magliette indossate dai calciatori.

Questo pomeriggio, 25 ottobre, nella sede che si trova ai piedi del Matese la conferenza stampa alla presenza del presidente rossoblù Nicola Circelli, accompagnato da una mini delegazione di calciatori: Cogliati, Da Dalt, Sposito e Merio.

“E’ bello – ha detto il patron – sapere che un’azienda così importante accompagnerà il progetto del Campobasso calcio”. Poi l’impegno: “Cercheremo di arrivare sempre più in alto”.

Il massimo rappresentante del Campobasso calcio ha regalato poi una maglietta rossoblù con il numero 20 alla titolare de La Molisana Trasporti, Margherita Berardini. Anche lei ha espresso il suo augurio per il buon esito dell’accordo di sponsorizzazione: “Abbiamo voluto sposare questo progetto anche per farci conoscere di più in Molise”.

Speriamo che questo ‘matrimonio’ possa essere fruttuoso come quello di Oreste Vigorito, il presidente del Benevento che l’anno scorso è arrivato fino in serie A.