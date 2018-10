Una mattina in piazza per farsi conoscere e apprezzare. I Molise Dolphins Rugby hanno risposto presente all’iniziativa “L’Ora del Rugby”, promossa dalla Fir Campania in collaborazione con la Fir Abruzzo per portare nelle piazze e fra la gente la disciplina della palla ovale, spesso sconosciuta in questo lembo d’Italia.

Così è stato domenica mattina 30 settembre in piazza Monumento, a Termoli, dove tecnici, dirigenti e soprattutto bambini della società bassomolisana si sono fatti notare con palloni e giocate spettacolari. I vertici dei Molise Dolphins Rugby hanno chiesto espressamente la collaborazione dei piccoli atleti nell’intento di far conoscere il rugby ai termolesi.

di 10 Galleria fotografica L'Ora del Rugby









I bambini non si sono tirati indietro, girando in lungo e in largo il centro termolese per distribuire centinaia di volantini durante le ore dello struscio della domenica mattina. Molti i genitori che hanno chiesto informazioni sulle attività della società e diversi bambini hanno voluto provare a fare qualche passaggio col pallone ovale.

I Molise Dolphins Rugby anche quest’anno si alleneranno tre volte alla settimana: una volta nella palestra della scuola di Difesa Grande, il martedì dalle 16,30 alle 18, a Petacciato sul campo dello stadio Battiloro il mercoledì dalle 17 alle 18,30 e infine il venerdì dalle 16,30 alle 18 sul campo di via degli Abeti a Difesa Grande. Tutte le informazioni su corsi per bambini e bambine dai 7 ai 14 anni sono reperibili sulla pagina Facebook Molise Dolphins Rugby o al numero 3396782182.