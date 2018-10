Tempo da lupi, con vento e pioggia a condire la seconda uscita in casa degli Hammers Rugby Campobasso nel campionato di serie C2.I rossoblù se la sono vista con i Draghi Telese sul terreno fangoso e pesante dell’ex Romagnoli.

Alla squadra di casa, allenata dal coach Sommella, bastano 10 minuti per far capire di che pasta sono fatti: Pietrangelo e Di Iorio vanno subito a meta, seguiti da Suliani, Zeolla, De Luca, Pace e Blanco. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 39 a 0 e con gli avanti rossoblù protagonisti indiscussi della contesa.

Alle sette mete realizzate nel primo tempo si sommano le altre cinque che nel secondo tempo firmeranno la vittoria degli Hammers per 70 a 0, proiettando la squadra del presidente Suliani ai vertici del campionato.

Diverso risultato per gli under 16 che, dopo una partita difficile, hanno ceduto al Benevento. I piccoli rossoblù di coach Fatica avevano sfidato i pari età del IV Circolo per il terzo impegno stagionale. Partita che ha ripercorso lo sviluppo tematico delle gare precedentemente giocate dai giovanissimi martelli campobassani, con un gran primo tempo nel quale l’equilibrio l’ha fatta da padrone e con una seconda parte di gara nella quale la panchina corta e la fatica hanno condizionato l’ottenimento di un risultato finale positivo svanito sul più bello per gli Hammers.