Una grossa trave è stata recuperata in mare e portata a riva questa mattina 2 ottobre da uno dei pescherecci della flottiglia termolese. Il pesante pezzo di legno in fase di disfacimento, forse rimanenza di qualche imbarcazione, si trovava nelle vicinanze del porto e per motivi di sicurezza è stato poggiato sulla banchina che guarda verso il depuratore.

La sua presenza ha destato curiosità fra quanti si sono trovati a passare in quel punto di Termoli, specie perché non è facile capire che origine può avere.

Lì è stata recintata dalla Capitaneria di porto con del nastro biancorosso e una transenna per evitare che qualcuno possa urtarla. Probabilmente già nella mattinata di domani, 3 ottobre, verrà rimossa per poi essere smaltita.