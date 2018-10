Gothic Metal in arrivo: i romani “Shores of Null” stasera in concerto

Amanti del gothic e del progressive extreme metal è in arrivo la vostra serata . Questa sera a Montenero di bisaccia in contrada Colle Bucaca si esibirà la band romana “Shores of null “ . L’evento si preannuncia gustoso per tutti i cultori molisani del genere trattandosi della loro prima volta nel Molise.

Sara dunque l’occasione per ascoltare i due dischi che la band ha inciso ovvero “Quiescence” e “Black drapes for tomorrow”. Si tratta di due dischi cupi, malinconici e profondamente suggestivi. Le sonorità un po’ gothic un po’ heavy metal sono presenti in tutti e due i loro album in egual misura per cui tutti gli esperti del genere potranno apprezzare dal vivo i pezzi che hanno reso celebre la band come “Quiescent “ , “Ruins alive “ e “Kings of null “.

Il gruppo romano si è sempre contraddistinto per il proprio stakanovismo . Due album all’attivo in meno di 4 anni e tante partecipazioni a numerosi eventi live italiani e non hanno contribuito a far crescere la considerazione della band e la loro popolarità. Fra le partecipazioni spiccano quelle all’ Inferno Festival di Oslo e all’ Eindhoven Metal Meeting. Norvegia e Olanda dunque, due stati in cui la scena metal e gothic gode di enorme popolarità.

La serata sarà arricchita dall’esibizione della band pugliese “Bifrost “ che con il proprio extreme metal contribuirà a scaldare l’atmosfera di una serata che si preannuncia rovente benchè le condizioni climatiche non sembrino ddel tutto estive.

Appuntamento questa sera all’ Alternative Music Club di Montenero di Bisaccia a partire dalle ore 20 per i cultori del genere è assolutamente vietato mancare.